La definizione e la soluzione di: Far piegamenti ginnici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARPIE

Curiosità/Significato su: Far piegamenti ginnici letto per un po' di jogging mattutino, poi gli fanno fare flessioni, piegamenti, sollevamento pesi e la dieta è ora a base di acqua di cipolla e insetti ...

Altre definizioni con piegamenti; ginnici; Esercizio di piegamenti per irrobustire le gambe; Pedana per esercizi ginnici; Una piattaforma per esercizi ginnici; Piattaforma per esercizi ginnici; Esercizi ginnici; Ultime Definizioni