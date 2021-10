La definizione e la soluzione di: I dolci come le crostate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORTE

Curiosità/Significato su: I dolci come le crostate strisce di pasta frolla intrecciate. Dolci simili sono diffusi in tutta Europa. Le guarnizioni più diffuse per la crostata oltre alla confettura sono la crema ...

Altre definizioni con dolci; come; crostate; Spasimanti sdolcinati; Produce meccanicamente dolci melodie; Piccoli dolci; Sono dolci quelli del Lagaccio di Genova; Un dolce come il brigidino; E’ come lo sciacallo; I frutti come le arance; Giocare come Ronaldo; Ultime Definizioni