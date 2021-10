La definizione e la soluzione di: Diciotto buche... in piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINIGOLF

Curiosità/Significato su: Diciotto buche... in piccolo a quanto avviene appunto negli U.S.A. e in Gran Bretagna. ^ Nicola Occhipinti, Diciotto buche nel cemento, in SportWeek, La Gazzetta dello Sport, 7 maggio ...

Lo stato da cui si esce al compimento dei diciotto anni; Ci seguono in diciotto; Chi ha meno di diciotto anni, per la legge; I diciotto dell'orafo; Un gioco con buche e bastoni; Di aspetto bucherellato e assorbente; Piccolo percorso... pieno di buche; Le 18 buche... in formato ridotto; Piccolo... di cavallo; Piccolo quotidiano; Un piccolo scudo ricurvo; Piccolo osso della gola;