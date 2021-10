La definizione e la soluzione di: Condutture per il petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLEODOTTI

Curiosità/Significato su: Condutture per il petrolio di paesi per produzione di petrolio, basata sul database biocombustibili, l'aumento dei volumi liquidi durante la raffinazione del petrolio o i liquidi ...

Altre definizioni con condutture; petrolio; Complesso di condutture per il trasporto di fluidi; Gli elementi delle condutture; Formano condutture; Il petrolio in Texas; Un prodotto del petrolio; C'era quello a petrolio; Combustibili: petrolio, gas; Ultime Definizioni