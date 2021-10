La definizione e la soluzione di: Cambiano felci in gelsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GS

Curiosità/Significato su: Cambiano felci in gelsi infantile e a biblioteca municipale, davanti alla quale è stato piantato un gelso (murùn), albero simbolo della tradizione serica brianzola, e ne è stato ...

Altre definizioni con cambiano; felci; gelsi; Cambiano feste in resse; Cambiano i lucci in fuchi; Cambiano rivi in rivoli; Cambiano fico in fiocco; Il fusto sotterraneo delle felci; Mutano felci in gelsi; Mutano felci in gelsi; Le dànno gelsi e rovi; Ultime Definizioni