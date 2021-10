La definizione e la soluzione di: Bartolomeo in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEO

Curiosità/Significato su: Bartolomeo in famiglia visto che Bartolomeo di questa anomalia non ebbe mai a vantarsi. Già nel Trecento, ben prima della nascita di Bartolomeo, lo stemma della famiglia, raffigurava ...

