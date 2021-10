La definizione e la soluzione di: Atlete che corrono solo per pochi secondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CENTOMETRISTE

Curiosità/Significato su: Atlete che corrono solo per pochi secondi singolarmente a intervalli di 30 secondi. Gli uomini corrono sulla distanza di 20 km, le donne 15 km. Le prove di tiro sono quattro, due per ciascuna posizione però ...

Altre definizioni con atlete; corrono; solo; pochi; secondi; Lo sono le atlete azzurre; Le atlete come Carolina Kostner; Occorrono agli alpinisti; Per giocarci occorrono pallina, racchetta, parete; Corrono vicine ma non s’incontrano mai; Si trascorrono poltrendo; Con le sorelle hanno in comune uno solo dei genitori; Per molti sono solo... billions; Ha come protagonista un solo personaggio; Isolotto di ghiaccio; Pochi, sparsi qua e là; I soldi... pochi e subito!; Non pochi; Ripetuto vale pochissimo; I secondi piatti sulla lista; Si accompagnano solo... ai secondi; Equivale a 604800 secondi; La Secondi vincitrice del Grande Fratello 3; Ultime Definizioni