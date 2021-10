La definizione e la soluzione di: Uno spazio in alcune imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIMONIERA

Curiosità/Significato su: Uno spazio in alcune imbarcazioni motore. Nello spazio sottostante sono riunite secondo le categorie di utilizzo diverse tipologie di imbarcazioni. La stessa voce può ricorrere in più categorie: ...

Altre definizioni con spazio; alcune; imbarcazioni; Oltre, nello spazio o nel tempo; Spazio tra due pareti vicinissime; Lo è la passeggiata degli astronauti nello spazio; Spazio tra le case; Importante personaggio in alcune religioni asiatiche e americane; Alcune sue reliquie sono conservate a Venezia; Rumore respiratorio associato ad alcune malattie; Alcune lampadine garantiscono quello energetico; Imbarcazioni primitive; Fanno arenare le imbarcazioni poco accorte; Piccola nave che guida altre imbarcazioni in porto; Vela a pallone nelle imbarcazioni da regata; Ultime Definizioni