La definizione e la soluzione di: Una gara per moto.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Curiosità/Significato su: Una gara per moto questa nuova classe. La prima gara di Moto2 si è disputata in Qatar ed è stata vinta da Shoya Tomizawa, alla guida di una Suter MMX. Il primo regolamento ...

