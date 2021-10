La definizione e la soluzione di: È sorta in California nei pressi dí San José. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SILICON VALLEY

Curiosità/Significato su: e sorta in California nei pressi dí San Jose

Altre definizioni con sorta; california; pressi; josé; Esortazione a procedere; Esortare, spingere; Sorta, categoria quella umana è Homo sapiens; Una sorta di grande frittata al forno; Città della California; La gigantesca conifera californiana; Città californiana con belle spiagge; Monte californiano con un noto osservatorio; Il Camille impressionista; Così sono i volti dall'espressione più triste; Scoppia tra gli oppressi; La capitale nei pressi delle Piramidi; José Feliciano... ne augura una Feliz spa; Il verbo... di José Mourinho e Maurizio Sarri; Lo José Luis portiere che calciava le punizioni; José ex calciatore italo-brasiliano e commentatore;