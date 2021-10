La definizione e la soluzione di: Retribuiti come gli operai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALARIATI

Curiosità/Significato su: Retribuiti come gli operai dell'assemblea dei delegati eletti a suffragio universale, retribuiti con salario operaio, direttamente responsabili del loro operato e revocabili in ...

