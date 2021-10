La definizione e la soluzione di: Reclutare nuovi membri in un consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COOPTARE

Curiosità/Significato su: Reclutare nuovi membri in un consiglio relazioni con le persone chiave dell'azienda, per esempio con i membri del consiglio direttivo, i responsabili di ricerca e laboratorio scientifico ed ...

Altre definizioni con reclutare; nuovi; membri; consiglio; Reclutare, ingaggiare; Il suo compito è reclutare personale per le aziende; Ad aprirle, si scoprono sempre nuovi contenuti; L'Istat ha comunicato che nel prossimo paniere sono stati inseriti nuovi prodotti; Chi li fa acquisisce nuovi seguaci; Quelli Nuovi cantavano Donna felicità; I membri di una loggia segreta; I fratelli inglesi membri degli Oasis; Organizzazione conosciuta solo dai suoi membri; Consiglio di cinque membri dell'antica Sparta; Consiglio d'Azienda; Bettino che fu presidente del Consiglio nell'Ottocento; Dispone di un Consiglio di Sicurezza; Li chiede chi ha bisogno di consiglio; Ultime Definizioni