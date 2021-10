La definizione e la soluzione di: Prendono per... la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MANICARETTI

Curiosità/Significato su: Prendono per... la gola atti più estremi e perversi; invidia: tristezza per il bene altrui percepito come male proprio; gola: nel suo senso concreto, è l'irrefrenabile bramosia ...

Altre definizioni con prendono; gola; Si prendono alle fermate; Comprendono Ibiza; Comprendono... gli estoni; Prendono un pesce alla volta; Un nome della vongola; Non contano dopo la virgola; Piccolo osso della gola; Ha la gola scura; Ultime Definizioni