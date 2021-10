La definizione e la soluzione di: Posta in un luogo idoneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLOGATA

Curiosità/Significato su: Posta in un luogo idoneo presso idonee strutture sanitarie penitenziarie; se ciò non è possibile, ma sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in luogo della custodia ...

Il tempo della risposta data al volo; Sposta pesi nei cantieri; Chi la fa, attende una risposta; Composta di poco più di due elementi; Campobasso ne è il capoluogo; Si dice di luogo sudicio; Originaria d'un luogo; Capoluogo dell' Erzegovina; Poco idoneo; Idoneo alla leva militare; Reso idoneo, autorizzato; Idoneo ad abbellire come certi elementi architettonici;