La definizione e la soluzione di: Misure di superficie in uso in Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRI

Curiosità/Significato su: Misure di superficie in uso in Gran Bretagna La Bretagna (in francese Bretagne, in bretone Breizh, in gallo Bertègn) è una regione nel nord-ovest della Francia, antico stato indipendente, che forma ...

Altre definizioni con misure; superficie; gran; bretagna; Sono misure volte a sostenere economicamente chi è rimasto senza lavoro; Misure di lunghezza degli antichi greci; Antiche misure per cereali; Misure di lunghezza inglesi; La superficie del terreno; Come una superficie che evita... cadute; La qualità visibile e tattile di una superficie; Lacerazione prodottasi in una superficie; Grande in parole composte; A... cioè in grande abbondanza; Grande parco di Roma; __ it be, grande successo dei Beatles; La città capoluogo della Bretagna; In Gran Bretagna è una speciale moneta d'oro; Nevis: è la più alta vetta della Gran Bretagna; Isola della Gran Bretagna; Ultime Definizioni