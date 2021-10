La definizione e la soluzione di: Linee... studiate in geofisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ISOALLOBARE

Curiosità/Significato su: Linee... studiate in geofisica 75°08'W? / ?14.716667°S 75.133333°W-14.716667; -75.133333 Le linee di Nazca sono geoglifi, linee tracciate sul terreno, del deserto di Nazca, un altopiano ...

