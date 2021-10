La definizione e la soluzione di: L'arte di lavorare il metallo in incavo e a rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOREUTICA

Curiosità/Significato su: L arte di lavorare il metallo in incavo e a rilievo toreutica è l'arte di lavorare il metallo con decorazioni a incavo e/o a rilievo, tramite il cesello, lo sbalzo e l'incisione. L'artista che si dedica a questa ...

