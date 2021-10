La definizione e la soluzione di: Impegno per l'universitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TESINA

Curiosità/Significato su: Impegno per l universitario annuali di impegno: 42 CFU * 30 ore/CFU = 1260 ore) e 18 CFU "ordinari" (pari a 450 ore annuali di impegno: 18 CFU * 25 ore/CFU = 450 ore), per un totale ...

Altre definizioni con impegno; universitario; Grande impegno e abnegazione; Così è detto il disimpegno politico degli anni '80; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Impegno per top model; Un titolo post universitario; Vivace centro universitario e terza città gallese; Centro Universitario Sportivo; Diploma universitario;