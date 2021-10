La definizione e la soluzione di: La foresta mediterranea che si spoglia in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DECIDUA

Curiosità/Significato su: La foresta mediterranea che si spoglia in autunno onnipresente macchia mediterranea a sempreverdi che nelle parti più riparate assume portamento arboreo, soprattutto a Leccio e Ginepro. La piovosità estiva ...

