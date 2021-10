La definizione e la soluzione di: Si consumano in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERI

Curiosità/Significato su: Si consumano in chiesa partecipate dai veneziani. In tale occasione, tradizionalmente, i veneziani consumano la "castradina", un piatto a base di montone. Basilica della Salute dal ...

Altre definizioni con consumano; chiesa; Si consumano sparando; Consumano molta carta; Le consumano i pedoni; Si consumano a tavola; I suoni festosi che arrivano dalla chiesa; Le prediche ascoltate in chiesa; La chiesa sul Campidoglio; Divisioni... della chiesa; Ultime Definizioni