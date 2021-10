La definizione e la soluzione di: La condizione dei non ecclesiastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAICITÀ

Curiosità/Significato su: La condizione dei non ecclesiastici cercando la manomorta medievale, vedi Manomorta. La manomorta ecclesiastica consisteva in una condizione giuridica di privilegio concernente l'insieme dei beni ...

Altre definizioni con condizione; ecclesiastici; Condizione di chi lavora in modo instabile; Tenere in condizione di sottomissione o sovrastare; Lo è una condizione di degrado e vergogna; Condizione di chi si trovava in uno stalag; Erano tra i bassi ranghi ecclesiastici dei chirici; Ecclesiastici supplenti; Includevano i gradi ecclesiastici più elevati; La tonsura degli ecclesiastici; Ultime Definizioni