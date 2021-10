La definizione e la soluzione di: Un composto usato per fotocopiatrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONER

Curiosità/Significato su: Un composto usato per fotocopiatrici case, nuovi arredi, rivestimenti murali, e apparecchiature per ufficio come fotocopiatrici, e ovviamente le combustioni delle stufe e il fumo del tabacco ...

Ne è composto il libro Gente di Dublino; Un composto scuro con proprietà antisettiche; Composto binario con due atomi di zolfo; È composto da 8 atomi di carbonio e 18 di idrogeno; E' usato nelle fabbricazioni di detersivi e lubrificanti; Rumore causato da attrito; Il disinfettante usato in piscina; Carattere molto usato anche nei computer; Rivelatore delle fotocopiatrici; L'inchiostro per le macchine fotocopiatrici; L'inchiostro per le fotocopiatrici;