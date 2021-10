La definizione e la soluzione di: Cambiano feste in resse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RS

Curiosità/Significato su: Cambiano feste in resse il cotonificio Vallesusa e l'acciaieria ASSA. La produzione industriale resse la città offrendo diverse centinaia di posti di lavoro per quasi un secolo ...

Cambiano i lucci in fuchi; Cambiano rivi in rivoli; Cambiano fico in fiocco; Rettili che cambiano colore; I gemelli lo festeggiano nello stesso giorno; Lo si festeggia nel cantiere navale; Feste carnevalesche; Si festeggia il 2 aprile; Articolo da dottoresse; II Valerio che diresse La prima notte di quiete; La via per le compresse; Un'azienda di spedizioni espresse;