La definizione e la soluzione di: Bevande nocive per l'apparato digestivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SUPERALCOLICI

Curiosità/Significato su: Bevande nocive per l apparato digestivo aumento della produzione di feci e un più rapido transito lungo il tratto digestivo, che può quindi compiersi in circa 24 ore riducendo drasticamente il tempo ...

Altre definizioni con bevande; nocive; apparato; digestivo; Bevande medicamentose; Bevande dissetanti; Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini; Come certe bevande... e certe battute; Eliminare dal corpo le sostanze nocive; Specialista dell'apparato respiratorio; Apparato che comprende stomaco e intestino; La branca medica dell'apparato locomotore; L'ultimo organo dell'apparato digerente; Liquore digestivo; Un amaro digestivo; Liquore digestivo sardo; Digestivo di colore giallo; Ultime Definizioni