La definizione e la soluzione di: Architetto italiano, celebre per i suoi interventi a San Pietroburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARLO ROSSI

Curiosità/Significato su: Architetto italiano, celebre per i suoi interventi a San Pietroburgo Quarenghi (Rota d'Imagna, 21 settembre 1744 – San Pietroburgo, 2 marzo 1817) è stato un architetto e pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia ...

