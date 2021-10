La definizione e la soluzione di: Uno sportivo sempre in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Curiosità/Significato su: Uno sportivo sempre in forma un'arte del corpo in movimento. Per quanto riguarda la storia della danza come forma d'arte dello spettacolo, ha da sempre costituito uno dei livelli espressivi ...

Altre definizioni con sportivo; sempre; forma; Il Piccinini giornalista sportivo; Completo... sportivo; Il campionato sportivo più prestigioso; Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti; La più grande è sempre quella del leone; 11 cliente se ne aspetta sempre uno di riguardo; Si prende sempre al piano; Ha sempre da criticare; Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne; Precoce forma d'apprendimento degli animali; Forma la Val Moriana; Il fenomeno per cui un liquido versato su una piastra rovente forma delle gocce che rotolano anziché bollire; Ultime Definizioni