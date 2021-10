La definizione e la soluzione di: Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MACELLARE

Curiosità/Significato su: Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne

Altre definizioni con trasformare; maiali; manzi; vitelli; carne; Trasformare, cambiare; Ambiente per maiali; L'area della fattoria in cui risiedono i maiali; Il maialino cotto alla maniera sarda; Il santo raffigurato col maialino; Non manca nei romanzi gialli; Non scrive romanzi; La Marple di molti romanzi di Agatha Christie; I protagonisti dei romanzi; II verso dei vitelli; Il re di Spagna che fece edificare dal Vanvitelli la reggia di Caserta; Vanvitelli realizzò una delle più note in Italia; Cani che sembrano... vitelli; Piatto di carne cruda con grana; Gustosi tagli di carne; Sugo di carne per maccheroni; Feste carnevalesche; Ultime Definizioni