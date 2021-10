La definizione e la soluzione di: Salata per l'acquirente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARA

Curiosità/Significato su: Salata per l acquirente pattizia, cioè è lasciata in ogni caso alla contrattazione tra venditore e acquirente. I termini Incoterms sono stati ratificati dall'International Chamber ...

