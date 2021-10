La definizione e la soluzione di: S'addormenta in braccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEONATO

Altre definizioni con addormenta; braccio; Appena addormentata; In generale, un farmaco che fa addormentare; Addormentarsi: cadere tra le __ di Morfeo; Quasi addormentata; Ha un braccio che consente di sollevare notevoli pesi; Ha un braccio girevole; Le dà il braccio il cavaliere; Ha un lungo braccio girevole;