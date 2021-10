La definizione e la soluzione di: Può far girare la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALORE

Curiosità/Significato su: Puo far girare la testa puntarla verso la propria testa e premere il grilletto. Deriverebbe dalla similitudine col gioco d'azzardo della roulette, in cui si fa girare una ruota, ...

Altre definizioni con girare; testa; La controfigura per girare scene pericolose; La faceva girare Sansone; Girare... come una palla; Girare... nel carosello; A testa... nelle statistiche; Il fazzoletto da pirata legato in testa; In testa al vampiro; Piegare la testa indietro; Ultime Definizioni