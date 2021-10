La definizione e la soluzione di: Non manca nei romanzi gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DELITTO

Curiosità/Significato su: Non manca nei romanzi gialli televisiva britannica ispirata alla protagonista dell'altro grande filone di romanzi gialli della Christie. La figura di miss Marple è stata protagonista di più ...

Altre definizioni con manca; romanzi; gialli; Lo è una pietanza che manca di sale; La virtù che manca all'ambizioso; Se manca, si mangia scipito; Un impianto in mancanza dell'ascensore; Non scrive romanzi; La Marple di molti romanzi di Agatha Christie; I protagonisti dei romanzi; Elif Shafak è una scrittrice turco-britannica, Leif Panduro un romanziere danese; Iniziali di Giallini; Il John Dickson giallista; Il giallista che ha creato il vicequestore Rocco Schiavone; Fiori gialli odorosissimi; Ultime Definizioni