La definizione e la soluzione di: L'imperatore sposo di Sissi, per gli Italiani.

Soluzione 10 lettere : CECCO BEPPE

Curiosità/Significato su: L imperatore sposo di Sissi, per gli Italiani Eugenie, Herzogin in Bayern; Monaco di Baviera, 24 dicembre 1837 – Ginevra, 10 settembre 1898), meglio nota come Sissi (in realtà "Sisi"), fu imperatrice ...

