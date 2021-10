La definizione e la soluzione di: __ jaune: il movimento di protesta in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GILET

Curiosità/Significato su: __ jaune: il movimento di protesta in Francia del Parlamento europeo spettanti alla Francia. Tale numero di seggi è stato aumentato a 79 nel febbraio 2020, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Lo è un movimento rapido e improvviso; Il movimento di don Giussani; Una forza legata al movimento; Un movimento... temuto; I gilet di una protesta in Francia; Quelli cinesi protestarono in Piazza Tienanmen; Una forma di protesta; Attraversano la città nei giorni di protesta; L'ultimo Carlo re di Francia; Grande fiume della Francia; E' Azzurra in Francia; In Francia lo furono molli Luigi;