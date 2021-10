La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui un liquido versato su una piastra rovente forma delle gocce che rotolano anziché bollire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CALEFAZIONE

Curiosità/Significato su: Il fenomeno per cui un liquido versato su una piastra rovente forma delle gocce che rotolano anziche bollire

Altre definizioni con fenomeno; liquido; versato; piastra; rovente; forma; delle; Un tipo di fenomeno che inganna; Come dire attrazione da circo: fenomeno da __; La grandezza misurabile di ogni fenomeno naturale; Fenomeno incontrollato tipico di chi è raffreddato; Liquido amarissimo; Il fango liquido; Piccole quantità di liquido; Fornito di liquido; Altopiano asiatico traversato dall’antica Via della Seta; Attraversato come un fiume; Fu duramente avversato da sant Atanasio; Attraversato da una scossa elettrica, fulminato; Un nome più popolare della piastra eutettica; Piastra di metallo; La piastra senza pasta; Un film con Burt Lancaster __ rovente; Infuocato, rovente; Forma la Val Moriana; Forma d'allenamento che simula arti marziali; Gesù vi compi il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino; Mammifero con il muso a forma di becco; Il cantare delle cicale; La fine delle prove; Lo scopo delle barzellette; Il regno delle muse; Ultime Definizioni