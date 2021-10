La definizione e la soluzione di: Cosi sono i pendii per gli sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVOSI

Curiosità/Significato su: Cosi sono i pendii per gli sciatori varie cause: naturali, umane (sciatori), azione del vento, ecc. I meccanismi fisici e la dinamica sono dunque simili per certi versi a quelli di una frana ...

