Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Curiosità/Significato su: Lo si cerca per scusarsi prima la distraggano dal fare bene il suo lavoro; Teddy più tardi cerca di scusarsi con Koracick, che scopre che anche lui è positivo al COVID. Jo cura ...

