Soluzione 5 lettere : CABAN

Curiosità/Significato su: Cappotto in panno blu introdusse nelle dotazioni dei marinai, in quanto il panno pesante con cui era fabbricato e il cappuccio in dotazione erano un'ottima protezione contro ...

