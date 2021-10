La definizione e la soluzione di: Assorto in pensieri, imbronciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUPO

Curiosità/Significato su: Assorto in pensieri, imbronciato così il corpo di Cyndane è quello di una bella ragazza dal sorriso imbronciato, dai capelli biondo platino e gli occhi azzurri, con un petto pronunciato ...

Altre definizioni con assorto; pensieri; imbronciato; Più che assorto; Assorto in tetri pensieri; Assorto in preghiera; Assorto in meditazione; Afflitti da pensieri; Assorto in tetri pensieri; Pensieri angosciosi e opprimenti; Può confondere quella de pensieri o delle ipotei; Lo è la faccia dell'imbronciato; Lo ha lungo I'imbronciato; E' sempre imbronciato; Lo ha lungo l'imbronciato;