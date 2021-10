La definizione e la soluzione di: Armonici come certi versi che non rimano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSONANTI

Curiosità/Significato su: Armonici come certi versi che non rimano riporta che «questo Dante morì in esilio del comune di Firenze in età di circa 56 anni»: una prova che confermerebbe tale idea. Alcuni versi del Paradiso ...

