La definizione e la soluzione di: __ Anselmi: prima donna ministro in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINA

Curiosità/Significato su: __ Anselmi: prima donna ministro in Italia stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. Era la prima dei quattro figli di Ferruccio Anselmi e di Norma ...

