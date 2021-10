La definizione e la soluzione di: Anima chi dà tutto per il successo della ditta per cui lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AZIENDALISMO

Curiosità/Significato su: Anima chi da tutto per il successo della ditta per cui lavora Mahatma (in sanscrito: ???????, letteralmente "grande anima", ma traducibile anche come "venerabile", e per certi versi correlabile al termine occidentale "santo") ...

Altre definizioni con anima; tutto; successo; della; ditta; lavora; Animaletti tentacolati; Gli animali come gli scorpioni; Ossa di animali antidiluviani; Lo sono gli animali con lo scheletro; Relativi a tutto l’Universo; Chi ha tutto, non ne ha di nulla; Vi si compra di tutto; Detta norme sanitarie in tutto il mondo; Sono i successori del fondatore dell'Islamismo; Born in the __ successo di Springsteen; Pensa... ai successori; Un suo successo è stato La ballata del Cerutti; L'Alonso della F.1 iniz; E' la Tigre della Malesia; La Casa della Fabia; Un apparecchio della sala-regia; Musicò Giuditta; Lo è la ragione della ditta; Nel '67 vi si instaurò la dittatura dei colonnelli; Noto marchio di bicarbonato oggi ditta immobiliare; La voglia di lavorare; Lavorano nelle seterie; Vi si dispongono prodotti agricoli da lavorare; Lavorano finché muoiono; Ultime Definizioni