La definizione e la soluzione di: Una sede per attività assistenziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CENTRO SOCIALE

Curiosità/Significato su: Una sede per attivita assistenziali funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle Regioni italiane. Prima della sua istituzione il sistema assistenziale-sanitario ...

Altre definizioni con sede; attività; assistenziali; Deve possedere brio; Si trovano in sede; La agenzia di spionaggio che ha sede a Langley; La grande Casa di moda con sede a Reggio Emilia; Operosità, attività; Si dispone per acquisire informazioni sull'attività delle Camere; Unità di misura della radioattività; Svolgere un’attività; Ultime Definizioni