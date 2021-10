La definizione e la soluzione di: Torna al tetto per San Benedetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONDINE

Curiosità/Significato su: Torna al tetto per San Benedetto ufficialmente San Benedetto del Tronto. Il nome ha origine da un santo, il martire Benedetto. Vissuto al tempo di Diocleziano, Benedetto era un soldato ...

Altre definizioni con torna; tetto; benedetto; Tornano agli editori; Tornato dalla guerra; L'invenduto che ritorna alla casa editrice; Tornare giudizioso; Il Gardella architetto; Abitanti sotto lo stesso tetto; L'architetto che progettò la celebre Mole di Torino; Struttura architettonica anche a botte; Benedetto filosofo; E' succeduto a papa Benedetto XVI; Un Benedetto celebre filosofo; Il nome dell'attrice Di Benedetto;