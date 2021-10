La definizione e la soluzione di: Soccorre chi è in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Curiosità/Significato su: Soccorre chi e in panne statunitense. L'attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po' restano in panne con l'auto in mezzo alla campagna. Si fa sera ...

