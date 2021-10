La definizione e la soluzione di: Le prediche ascoltate in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SERMONI

Curiosità/Significato su: Le prediche ascoltate in chiesa tali prediche abbiano suscitato scalpore e scandalo, come non ne suscitarono le prediche quaresimali tenute dal Savonarola nel 1487 nella chiesa fiorentina ...

