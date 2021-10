La definizione e la soluzione di: Per molti sono solo... billions. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILIARDI

Molti sono imperdonabili; Calciatore che ha segnato molti gol; Fa viaggiare molti giovani; Vi atterrano molti che vanno in Sardegna; Lo sono i professori titolari di cattedra universitaria; Sono uguali nella monografia; Così sono i volti dall'espressione più triste; Lo sono sia i Berberi che i Malgasci; Ha come protagonista un solo personaggio; Isolotto di ghiaccio; E' vicina a Iesolo; Lo chèque con solo la data e la firma del correntista