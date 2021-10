La definizione e la soluzione di: Parenti in cornice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AVI

Curiosità/Significato su: Parenti in cornice La lingua cornica o cornico (nome nativo Kernewek o Kernowek) è una lingua celtica del ramo brittonico parlata nel Regno Unito, in Cornovaglia. Attualmente ...

