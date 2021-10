La definizione e la soluzione di: Mentre ti cura non gli parli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DENTISTA

Curiosità/Significato su: Mentre ti cura non gli parli battute entrarono nell'immaginario collettivo: BOND: Si aspetta che io parli? GOLDFINGER: No, mi aspetto che lei muoia La première nel Regno Unito creò ...

S'indossa per non sporcarsi mentre si lavora; Tonifica mentre ci si lava; La foto in calce ritrae Obama mentre lo riceve; Nel frattempo, nel mentre; Assicura il parcheggio nel centro delle città; La cura il parrucchiere; Riceve e cura i soldati feriti; Ha la gola scura; Lo dici quando parli di te; Parli del diavolo e __ le corna!; Lo dici anche tu quando parli di te;