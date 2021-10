La definizione e la soluzione di: Fibra vegetale per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPOC

Curiosità/Significato su: Fibra vegetale per imbottiture 000 anni fa. Le prime calzature erano aperte, esemplari di sandali in fibra vegetale creati fra i 7.000 e i 10.000 anni fa, sono stati ritrovati negli Stati ...

