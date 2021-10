La definizione e la soluzione di: L'avvicendamento del personale in un'azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TURN OVER

Curiosità/Significato su: L avvicendamento del personale in un azienda L'ANAS (acronimo di "Azienda Nazionale Autonoma delle Strade", in precedenza Ente nazionale per le strade”) è una società per azioni italiana, entrata ...

Altre definizioni con avvicendamento; personale; azienda; Avvicendamento; Un pronomne personale francese; Pronome personale; Punto di vista personale; Una ricorrenza personale; Termine inglese che indica un'azienda che ha saputo automatizzarsi nel rispetto dell'ambiente; Mettere su un'azienda; Un titolo di un’azienda quotata a Piazza Affari; L'azienda di Jeff Bezos; Ultime Definizioni